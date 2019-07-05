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13:22 05 يوليو/ تموز 2019
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    منظومات صواريخ مضادة للطيران إس-400

    متى تصل منظومة "إس-400" إلى تركيا

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    العالم
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    قال ماجد عزام رئيس تحرير نشرة "المشهد التركي"، إن منظومة "إس 400"، تصل إلى تركيا على الأغلب الأسبوع المقبل أو خلال هذا الشهر، طبقا للحديث المؤكد في الأوساط السياسية والإعلامية بتركيا.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الحديث شبه المؤكد يشير إلى وصول المنظومة الأسبوع المقبل، وأنه سيتم نشرها بشكل مباشر. 

    صواريخ إس - 400 بي إس الروسية
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    تسليم أنظمة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل

    وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث في "قمة مجموعة الـ 20"، عن أن الصفقة منتهية من الناحية السياسية والاقتصادية، ويبدو أنها في مرحلة الانتهاء من الناحية العملية واللوجستية.

    وأوضح أن انعكاسات وصول المنظومة على العلاقات مع الولايات المتحدة متباينة في ظل تعدد اللهجات، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في اليابان إن أوباما لم يكن عادلا مع تركيا، خاصة أن أنقرة طلبت منظومة "الباتريوت" منذ العام 2010، ومنعت عنها، كما ضغطت الدول الغربية ومنعت صفقة مع الصين.

    وأشار إلى أن اللهجة الأخرى تتمثل في التهديد بفرض عقوبات، في حين أن ترامب قد يأتي إلى تركيا للحديث عن حلول وسط، وهو ما تؤكده أنقرة دائما أنها منفتحة لأي حلول. 

    واستطرد أن أنقرة عرضت تشكيل لجنة لضمان ألا تؤثر منظومة "إس 400" على منظومة دفاع الناتو، في حين أن اليونان تمتلك منظومة "إس 300"، وهي عضوة في التحالف الغربي والناتو.

    وشدد على أن المنظومة تقوي من وضع تركيا عسكريا، خاصة أن الجيش التركي من أقوى الجيوش عالميا، إلا أن التطورات التي حصلت في المنطقة ما بعد 2011، بدت السماء التركية مكشوفة، وأنه في العام 2014 نشر الناتو منظومة "باتريوت" ومن ثم أبعدها في الوقت الذي كانت في التحديات تتزايد.

    منظومة الدفاع الجوي إس-400
    Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
    تركيا قد تنشر صواريخ "إس-400" على الحدود مع سوريا

    وأكد أن "إس 400" ستزيد قدرة تركيا واستقلالها واتخاذها للقرارات، دون الصدام ، نظرا لأن أنقرة لا تتحدث عن حسابات مع أطراف ضد أطراف أخرى.

     وفي وقت سابق صرح رئيس أمانة صناعة الدفاع التركية إسماعيل ديمير، الخميس، أن عمليات تسليم أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400"، إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل.

    ونقلت وكالة "آينا" عن ديمير، قوله إنه "فيما يتعلق بتزويد "إس-400"، هناك موعد أعرب عنه رئيسنا. لقد مر الأسبوع الأول من تموز/يوليو، وبدأ الثاني. في الأسبوع المقبل سترون شحنات من "إس-400".

    وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أعلنت في وقت سابق إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، للتراجع عن شراء "إس-400" من روسيا.

    وتلوّح واشنطن بوقف إمداد تركيا حليفتها في "الناتو" بمقاتلات "إف-35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية "إس-400"، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إس-400, العالم, تركيا, روسيا
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