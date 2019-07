متى تصل منظومة "إس-400" إلى تركيا

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الحديث شبه المؤكد يشير إلى وصول المنظومة الأسبوع المقبل، وأنه سيتم نشرها بشكل مباشر.

وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث في "قمة مجموعة الـ 20"، عن أن الصفقة منتهية من الناحية السياسية والاقتصادية، ويبدو أنها في مرحلة الانتهاء من الناحية العملية واللوجستية.

وأوضح أن انعكاسات وصول المنظومة على العلاقات مع الولايات المتحدة متباينة في ظل تعدد اللهجات، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في اليابان إن أوباما لم يكن عادلا مع تركيا، خاصة أن أنقرة طلبت منظومة "الباتريوت" منذ العام 2010، ومنعت عنها، كما ضغطت الدول الغربية ومنعت صفقة مع الصين.

وأشار إلى أن اللهجة الأخرى تتمثل في التهديد بفرض عقوبات، في حين أن ترامب قد يأتي إلى تركيا للحديث عن حلول وسط، وهو ما تؤكده أنقرة دائما أنها منفتحة لأي حلول.

واستطرد أن أنقرة عرضت تشكيل لجنة لضمان ألا تؤثر منظومة "إس 400" على منظومة دفاع الناتو، في حين أن اليونان تمتلك منظومة "إس 300"، وهي عضوة في التحالف الغربي والناتو.

وشدد على أن المنظومة تقوي من وضع تركيا عسكريا، خاصة أن الجيش التركي من أقوى الجيوش عالميا، إلا أن التطورات التي حصلت في المنطقة ما بعد 2011، بدت السماء التركية مكشوفة، وأنه في العام 2014 نشر الناتو منظومة "باتريوت" ومن ثم أبعدها في الوقت الذي كانت في التحديات تتزايد.