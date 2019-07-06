مسؤول بريطاني: الناقلة باسيفيك فوياغر في بحر العرب "آمنة وبخير"

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "إن ناقلة النفط باسيفيك فوياغر العملاقة التي ترفع علم المملكة المتحدة والتي توقفت في مياه الخليج في وقت مبكر من اليوم السبت "آمنة وبخير".

وأضاف أن الناقلة توقفت في إطار إجراء روتيني لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالي وواصلت سيرها بعد ذلك.

وكانت إيران قد نفت تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة واصفة إياها "بالمفبركة". د

وكانت القوة البحرية البريطانية قد احتجزت خلال الأيام الأخيرة ناقلة نفط ايرانية تحمل مليوني برميل من النفط في مياه جبل طارق جنوب إسبانيا.

وكانت حكومة جبل طارق أصدرت بيانا جاء فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".