بحكم المحكمة: ترامب لا يستطيع منع أي شخص من متابعته على تويتر

أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية عام 2018، بمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من "حظر" أي شخص من متابعة حسابه عبر "تويتر".

نشرت صحيفة "الفايننشيال بوست" بيان المحكمة الأمريكية، التي قالت فيه إن ترامب، لا يمكنه منع الناس من متابعته عبر موقع التدوين المصغر "تويتر".

وأوضحت المحكمة في حكمها أن "ترامب لا يمكنه استبعاد الأشخاص من أي حوار عبر الإنترنت، خاصة لو كان حوارا مفتوحا لمجرد خلاف في وجهات النظر، لأن أولئك الأشخاص كانوا يعبرون عن وجهات نظرهم".

ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة العدل، ولا حتى موقع "تويتر" بصورة فورية على بيان المحكمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هاجم موقع التواصل "تويتر"، متهما إياه "بإسكات" المحافظين.

وأضاف ترامب "هذا يدعى حرية التعبير، لا تنسوا. ترتكبون خطأ هائلا".

جاء ذلك بعدما تشدد "تويتر" مؤخرا مع الشخصيات المتهمة بالترويج لخطابات العنف والعنصرية من اليمين المتطرف، بحسب "فرانس برس".

وانتقد ترامب، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، موقع التواصل الاجتماعي والمدونات الصغيرة، موجها له اتهاما "بإسكات" المحافظين، في "خطأ هائل" يتعارض مع "حرية التعبير".

وكان "تويتر" تشدد حيال شخصيات متهمة بالترويج للخطابات العنفية، المعادية للسامية، العنصرية، واتخِذت هذه القرارات تحت ضغط من يعتبرون أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا تحجب سريعاً المنشورات الإشكالية أو الصادمة، وفقا لـ"فرانس برس".