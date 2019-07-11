أوروبا ترغب في إجراء حوار مع موسكو

موسكو — سبوتنيك. جاء ذلك ردا على سؤال في حديث مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، حول ما إذا كانت لدى الاتحاد الأوروبي حاجة لانتهاج سياسة جديدة تجاه روسيا.

وقال رين "يوجد لدينا خط سياسي مشترك تجاه روسيا، ونحن، دون شك، سنلتزم به، وفي نفس الوقت نتطلع إلى إجراء حوار مع روسيا والتعاون معها، على سبيل المثال، في مجال البيئة."

يذكر أنه سبق وازدادت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تأزما بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وحول القرم الذي انضم إلى روسيا بعد إجراء استفتاء عام شارك فيه جميع سكان شبه الجزيرة.

واتهم الغرب روسيا بالتدخل في شؤون أوكرانيا وفرض عقوبات عليها.

ومن جانبها اتخذت موسكو إجراءات جوابية بانتهاجها سياسة تعويض السلع الغربية المستوردة بالسلع المحلية، معلنة مرات عديدة أن التعامل معها بلغة العقوبات أمر لا فائدة له.

وأعلنت موسكو أكثر من مرة أنها ليست طرفا في النزاع الدائر في أوكرانيا ولا كائنا عاملا في إطار اتفاقيات مينسك للتسوية.