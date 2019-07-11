موسكو عن حادثة مضيق هرمز: لا ينبغي تصعيد الموقف

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في سياق تعليقها على حادثة مضيق هرمز أنه لا ينبغي تصعيد الموقف لأنه دون ذلك يتطور وفقا لسيناريو درامي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا "لا ينبغي تصعيد الموقف في المنطقة أكثر من ذلك لأنه أصلا يتطور وفقا للسيناريو الدرامي".

وأضافت "لقد رأينا كيف ارتفعت درجة الحدة ليس فقط في الخطاب، بل حتى في الإجراءات الملموسة. نحن نتفهم تماما عدم الجدوى هذا النوع من النهج والعواقب التي قد تؤدي إليه".

وتابعت زاخاروفا "لذلك، من الضروري عدم زيادة التوتر في المنطقة، بل العمل بطريقة تجعل الوضع يعود، إن لم يكن إلى الطبيعي فإذا على الأقل إلى مسار عملية تفاوضية لحل القضايا القائمة لدى الأطراف".

وفي وقت سابق من اليوم، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن قوارب إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية أثناء خروجها من الخليج إلى مضيق هرمز، لكن سفينة حربية بريطانية مرافقة للناقلة أبعدت القوارب. ونفت طهران محاولة اعتراض الناقلة البريطانية، واصفة الاتهام بأنه غير ذا قيمة.