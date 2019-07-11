بالفيديو... سياسيون إسرائيليون يتحدون بعضهم "بغطاء الزجاجة"

شارك عدد من السياسيين الإسرائيليين، في تحدي غطاء الزجاجة الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مشاركة منافسيه السياسيين في الانتخابات المقبلة، إيهود باراك ويائير لابيد في هذا التحدي على طريقتهم الخاصة.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 10 июля 2019 г.

وأرفق حساب نتانياهو الفيديو بتعليق صوتي جاء فيه "الصيف حار… احرصوا على شرب 8-12 كأس ماء… وتأكدوا من قيام أسرتكم وأصدقائكم بذلك… وضعوا أوعية ماء خارج منازلكم كي تشرب منها قطط الحي… نتنياهو قيادة مُثْبَتة (حقيقية)".

ويبين الفيديو كيف يقوم باراك باستبدال الركلة الخلفية بفتح غطاء الزجاجة بضربة يد، فيما اقتصر الفيديو المخصص للابيد على حركات قبيل أداء التحدي.

يذكر أن تحدي غطاء الزجاجة "bottlecapchallenge" هو نوع جديد من التحديات التي تجتاح الإنترنت وتشد اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من الأفراد العاديين إلى المشاهير.