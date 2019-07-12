الصين تطلب شراء 20 طائرة إيرباص"آ-350"

طلبت الشركة الصينية للطيران (إير شاينا) شراء 20 طائرة إيرباص من نوع 350-900 آ" في صفقة ستصل قيمتها لـ 6.53 مليار دولار، بحسب بيان للشركة.

باريس — سبوتنيك . وبحسب موقع "إير جورنال" الفرنسي المتخصص بأخبار الطيران، قالت الشركة الصينية للطيران، في بيان أرسلته أمس، لبورصة شنغهاي، بأنها وقعت في اليوم ذاته، أي أمس الخميس، اتفاقا مع إيرباص لشراء على دفعات 20 طائرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و 2022.

ويقول البيان بأن "شراء الشركة الصينية لـ 20 طائرة إيرباص جديدة، سيسمح لها بزيادة قدرتها على النقل بنسبة 9,7 بالمئة".

وبحسب موقع "إير جورنال" تحتوي طائرة إيرباص آ-350-900 على 312 مقعداً وهي تعد طائرة مخصصة للرحلات الطويلة.

وتعد الشركات الصينية للطيران زبوناً أساسيا لشركة إيرباص الفرنسية الأوروبية، وقد سبق وحصلت شركة "شاينا ساوثرن إيرلاينز" المنافسة لشركة "إير شاينا" مؤخراً، على أول طائرة إيرباص "آ350-900 " ضمن صفقة شملت 20 طائرة.