انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في نيويورك

وتحدث شاهد من رويترز في المنطقة عن سماع دوي انفجار في نحو الساعة السابعة مساء وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحول.
وذكرت شبكة مترو أنفاق نيويورك إنها تعمل مع شركة الكهرباء وأن انقطاع الكهرباء أثر على ميدتاون وأبر وست سايد.
وقالت على تويتر إن "عدة محطات بلا كهرباء حاليا وكل القطارات تتجاوزها"، فيما لم تسمح مسارح برودواي بدخول المتفرجين وامتلأت الشوارع بحاملي التذاكر.
وفي محاولة للتخفيف عن الزبائن قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح.
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