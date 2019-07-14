ظريف يبحث مع نظيرته النرويجية العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

طهران – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء سفره إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الاقتصادي - الاجتماعي زار النروج لمدة قصيرة وبحث العلاقات الثنائية وأخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والمنطقة والعالم مع نظيرته وزيرة خارجية النرويج إيني ماري إريكسين سورايدي".

وكان الوزير ظريف قد سافر يوم أمس السبت بزيارة إلى نيويورك الأمريكية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الاقتصادي– الاجتماعي).

كما يقوم ظريف قريبا جولة تشمل عددا من دول أمريكا اللاتينية بينها فنزويلا، عقب الانتهاء من اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك.

وتأتي زيارة ظريف في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

واتخذت طهران موقفا مؤيدا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مواجهة الضغوط الأمريكية لحمله على ترك منصبه.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

وشددت واشنطن العقوبات على إيران التي ردت برفع تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحدود التي حددتها الصفقة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كيلو غرام.