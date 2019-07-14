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23:15 14 يوليو/ تموز 2019
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    سلاح الجو الإسرائيلي F-35 يطير خلال حفل تخرج للطيارين التابعين للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة هاتزريم في جنوب إسرائيل

    إسرائيل: يمكننا الآن تنفيذ مهام خيالية في عمق أراضي العدو دون معرفته

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    تسلمت إسرائيل اليوم الأحد طائرتين حربيتين من طراز "إف 35" أمريكية الصنع، ضمن صفقة أجرتها إسرائيل العام الماضي لشراء هذا الطراز من المقاتلات الحربية واستلام العدد الكامل منها حتى نهاية عام 2021.

    نتنياهو
    © REUTERS / AMIR COHEN
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    من جانبه علق المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان على الموضوع قائلا: "ألف مبروك لسلاح الجو الإسرائيلي الذي تلقى اليوم مقاتلتي شبح جديدتين من طراز F35 هذه الطائرات تمكننا من تنفيذ مهام خيالية في عمق أراضي العدو دون معرفته".

    وأضاف غندلمان على "تويتر": "سلاح الجو الإسرائيلي هو سلاح الجو الوحيد خارج الولايات المتحدة الذي يمتلك تلك الطائرات الخارقة".

    وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان في بيان له "هبطت اليوم في قاعدة نيفاطيم الجوية مقاتلتان جديدتان من نوع  (F35)، حيث ستنضمان إلى منظومة مقاتلات "العظيم" التي أعلن عن جهوزيتها العملياتية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017".

    وأضاف أدرعي "تعتبر مواصلة استيعاب المقاتلات مؤشرًا آخر على التعاون العسكري طويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة".

    وتابع أدرعي بالقول "يعتبر سلاح الجو الإسرائيلي أول سلاح جو خارج الولايات المتحدة الذي يقوم بتفعيل مقاتلات من نوع (F35) بشكل عملياتي".

    وبحسب أدرعي، "شاركت المقاتلتان في الشهر الماضي في تمرين (Tri- Lightning) بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة سلاح الجو البريطاني. خلال التمرين ظهرت قدرات المقاتلة في التعامل والدفاع في مواجهة التهديدات المتغيرة".

    وختم أدرعي بالقول إن "قدرات سرب الطائرات من نوع إف 35 تضيف عاملًا آخر لقدرات سلاح الجو العملياتية والاستراتيجية، والتي ستضمن الحفاظ على تفوقه في كافة مهامه، وعلى رأسها حماية سماء دولة إسرائيل وأمنها".

    ومع وصول الطائرتين يصل عدد الطائرات من هذا الطراز بحوزة سلاح الجو الإسرائيلي إلى ثمانية من طراز F35، وتخدم في قاعدة نيفاتيم في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

    وحتى نهاية العام 2021 ، من المقرر أن ينهي سلاح الجو الإسرائيلي استيعاب 33 مقاتلة من نفس الطراز بقيمة 110 مليون دولار، بما في ذلك مقاتلة تجريبية، والتي سوف تجري وزارة الدفاع والجيش تجارب عليها لتطوير نظم متطورة مختلفة.

    وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم وليس من مطار فقط، وكذلك تفادي الرادارات والتحليق لمسافات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود.

    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    © Sputnik /
    اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"

    وتقدر سرعة الطائرة بـ1.6 ماخ (1960 كيلو متر بالساعة) ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كيلو متر، وهي قادرة على حمل 16 طنا من الصواريخ، ويبلغ طولها 15.7 مترا، وارتفاعها 4.3 أمتار، وطول الأجنحة 10.7 أمتار.

    هذا، وتتمتع طائرة أف 35 بالقدرة على تفادي المضادات الأرضيّة، وتتركب المقاتلة من 300 ألف قطعة، و خوذة الطيار تمكنه من رؤية الأرض في الليل والنهار، ويمكنه عبرها رؤية كل أجهزة الطائرة الحيوية، ويتسع خزان الوقود  لـ18000 لتر، أي ضعفي سعة خزان الوقود في طائرة إف 16، وعلى طاقم الطائرة ومهندسيها والطاقم الأرضي أن يعرفوا 500 مصطلح عن الطائرة ليتمكنوا من تفعيلها.

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