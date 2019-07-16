تركيا: لا نريد أن تخلق صفقة "إس 400" مشاكل مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن "صفقة إس 400 لا تشكل تهديدا على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن بلاده لا تريد خلق مشاكل مع واشنطن".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، من مقدونيا: "لا داعي لإثارة التوتر بشأن منظومة إس — 400 وهي لا تشكل تهديدا على الناتو"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن "موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح بشأن منظومة إس- 400. لا نريد أن يخلق موضوع إس- 400 مشاكل مع الولايات المتحدة".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وصول الطائرة العاشرة التي تحمل مكونات منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية إلى قاعدة عسكرية في أنقرة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "يستمر توريد تسليم عناصر "إس-400" الروسية كما هو مخطط له. وكمرحلة من عملية التوريد هبطت اليوم الطائرة العاشرة في قاعدة مورتد الجوية". ولم تحدد الوزارة عدد الطائرات المطلوبة لنقل هذه المنظومة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، عن بدء توريد الشحنة الأولى من أجزاء "اس-400" إلى تركيا، مؤكدة أن توريد الأجزاء المتبقية من المنظومة سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني المتفق عليه.

وذكرت الدفاع في بيان: "سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفقًا لأحكام العقد المبرم مع الجانب التركي وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين".