تركيا: سنرسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط ونزيد نشاطاتنا هناك

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا سترسل سفينة تنقيب رابعة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمره الصحفي من مقدونيا: "سنرسل السفينة الرابعة إلى شرق البحر المتوسط في أقرب وقت وسنزيد نشاطاتنا هناك".

وأوضح جاويش أوغلو، قائلا: "لا نأخذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، وهي غير ملزمة".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "الجلوس على الطاولة بأسرع وقت"، مضيفا: "لن نسمح لأي شخص بسلب حقوق القبارصة الأتراك".

جدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.

وحذرت حكومة قبرص اليونانية، في وقت سابق، العاملين على سفينة التنقيب التركية (فاتح) باعتقالهم وفق مذكرة دولية.

هذا وتجرى مفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وتوقفت مراراً. واستأنفت في شباط/ فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين، بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.