عطب ومشكلات في عمل أسلحة الناتو

تتعرض بعض أسلحة الناتو لمشكلات تقنية منها غرق الحواجز المانعة للماء على حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث"، بالإضافة إلى عدم وجود أمن إلكتروني موثوق به للمعدات الموجودة على متن السفينة.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation "سلاح يوم القيامة" قادر على تدمير الصواريخ الأمريكية

تعتبر حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث"، والمقاتلة الأمريكية من طراز " إف-35 " (F-35 Lightning II)، والمركبة القتالية الألمانية للمشاة "بوما" والمدمرة الأمريكية غير المرئية جزئيا "Zumwalt" من أكثر المعدات التي تواجه مشكلات تقنية، حسب تحليل صحيفة "ريا نوفوستي".

وتتلقى "بوما" مشكلات في نظام الرؤية الليلية، وكتلتها الزائدة، فضلاً عن ضعفها أمام الأسلحة المضادة للدبابات وتكلفتها العالية. أما بالنسبة إلى المدمرة "Zumwalt"، تصف الوكالة المدمرة بأنها "مثال حي كيف تؤدي الطموحات الباهظة إلى نتيجة أكثر تواضعا" ، مشيرة إلى التحطم الذي حصل في محرك المدمرة.

تعرضت حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" لحوادث مع مقصورات غمرتها المياه، ولا يوجد أمن إلكتروني موثوق به للمعدات الموجودة على متن السفينة. وتعتبر الوكالة أن نقص المقاتلة "F-35 Lightning II" هو تكلفتها العالية.

في وقت سابق، تحدثت صحيفة أمريكية عن "نقطة ضعف" منظومة إس 400 الروسية.