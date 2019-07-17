بوغدانوف: قمة "روسيا أفريقيا" بداية لطريق طويل 

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن قمة "روسيا - أفريقيا" لن تكون لمرة واحدة، مشيرا إلى أنها ستكون بداية لطريق طويل.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف بوغدانوف للصحفيين، اليوم الأربعاء 17 يوليو / تموز، مجيبا عن سؤال ما إذا كانت القمة الروسية الأفريقية، ستعقد مرة واحدة أو بشكل منتظم: "هذه القمة ليست لمرة واحدة، وهي بداية لطريق طويل، ونرغب بأن نقترح عقدها بشكل منتظم".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي: "حتى الآن، أكد نحو 35 زعيم دولة أفريقية حضورهم للقمة الروسية الأفريقية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا خلال قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ، في شهر يوليو 2018، لإجراء أول قمة "روسيا - أفريقيا" في تاريخ العلاقات بين الجانبين، التي يخطط لعقدها في أكتوبر / تشرين الأول عام 2019، في سوتشي، برئاسة مشتركة من رئيسي، روسيا ومصر، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن، سابقا، أنه يخطط أيضا، لعقد منتدى أعمال "روسيا- أفريقيا" في خريف عام 2019.