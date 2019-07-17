ظريف: القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك "غير إنسانية"

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن "القيود الأمريكية على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك "غير إنسانية بالأساس" وهي "بالتأكيد ليست عملا وديا".

واتهم ظريف أمريكا بشن "حرب اقتصادية" على المواطنين الإيرانيين "ترقى إلى حد الإرهاب" و"بمجرد أن تتوقف يمكن أن تعقبها أمور أخرى" لتهدئة التوتر، حسب "رويترز".

ومن جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترى تقييد حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء زيارته إلى نيويورك أمرا سلبيا.

وقال ريابكوف للصحفيين: "في حالة إيران، نرى مجرد محاولة للمضايقة السياسية. لكنني أعتقد أن الزملاء الإيرانيين ينظرون إليه من ناحية، على أنه شر لا مفر منه، ومن ناحية أخرى، كثمن لاستقلال السياسة الخارجية التي تتبعها هذه البلاد".

وأضاف ريابكوف: "نحن ندين هذا التصرف، نعتقد أن الولايات المتحدة، التي تخلق صعوبات لمشاركة الدول الطبيعية في أنشطة الأمم المتحدة، تتجاوز أتفاق قبول مقر الأمم المتحدة على أراضيها، في عدد من الحالات ، ينتهكون بشكل مباشر هذا الاتفاق".