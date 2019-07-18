سيناتور أمريكي: تطبيق "فيس آب" تهديد للأمن القومي

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، في رسالة إلى رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية، إن التطبيق الروسي "FaceApp" قد يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وكتب شومر في صفحته على تويتر: "يستخدم FaceApp الذكاء الاصطناعي لتغيير صور المستخدمين، وجعلهم أصغر سناً أو أكبر، أو تغيير الجنس. ومع ذلك، لاستخدام التطبيق، يجب على المستخدمين منح الشركة حق الوصول الكامل وغير المشروط إلى صورهم وبياناتهم الشخصية".

— Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.

وفقًا للسيناتور، يمكن استخدام أي صورة موجودة في التطبيق دون موافقة المستخدم، مشيرا إلى أن "FaceApp " يشكل تهديدًا للأمن القومي وخصوصية ملايين المواطنين الأمريكيين".

وطالب شومر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" معرفة كيف يمكن أن تكون المعلومات الشخصية المحملة بملايين الأمريكيين على "FaceApp" في أيدي الحكومة الروسية أو المنظمات التي لها صلات بها"، بالإضافة إلى ذلك، حث السيناتور لجنة التحقيق الفيدرالية النظر في وجود أي ضمانات بعدم المساس بالبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين".

— Eoin Colfer (@EoinColfer) 17 июля 2019 г.

يذكر أن تطبيق "FaceApp" ، الذي تم تطويره بواسطة شركة Wireless Lab الروسية يستخدم في تغيير ملامح الوجه ليبدو المستخدم أكبر أو أصغر سنا أو إضفاء بعض التغييرات على ملامح الوجه .

وانتشرهذا التطبيق كالنار في الهشيم في العالم العربي، خلال اليومين الماضيين. على الرغم من يتعرضه لانتقادات وإثارة مخاوف الخبراء والمختصين في الأمن السيبراني.