مصدر عسكري تركي لـ"سبوتنيك": أردوغان سيدرس فكرة شراء مقاتلات "سو 35" من روسيا

قال مصدر عسكري تركي لـ"سبوتنيك" إنه مازال من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية شراء تركيا لمقاتلات روسية من طراز "سو 35"، وسيقوم الرئيس التركي بتقييم الوضع والإدلاء ببيان حول ذلك".

وكان رئيس شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي شيميزوف، قد صرح في وقت سابق عن استعداد روسيا لتزويد تركيا بمقاتلات "سو 35" إذا كان لدى أنقرة رغبة بذلك.

ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الأربعاء، استبعاد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة بتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

وتم إبرام عقد توريد منظومات صواريخ "إس - 400" لتركيا بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2017.

وطالبت الولايات المتحدة تركيا مرارا بالتخلي عن صفقة شراء منظومات "إس -400" الروسية وشراء منظومات باتريوت الأمريكية بدلاً من ذلك. كما هددت واشنطن بتأخير أو حتى إلغاء بيع مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفقة "إس - 400" بالأكثر أهمية في تاريخ البلاد، وبدأ توريد الطائرات في 12 تموز /يوليو الجاري.