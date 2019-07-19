ظريف: ترامب لن يصل إلى جائزة التفاوض مع إيران 

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط بأنه ناجم عن استشارات سيئة أو ذات دوافع مريضة تقدم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد ظريف أن هذا اتباع ترامب نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط الأمريكية لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وفي تصريح أدلى به لصحيفة "ناشيونال إينترست" حول ادعاء الأمريكيين إسقاطهم طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، قال

إنني وبناء على اتصال لي مع طهران، لا معلومات لدينا حول فقدان طائرة مسيرة.

وأضاف: "حتى هذا الوقت لا نعرف ما حدث. الرئيس الأمريكي يقول بأنهم استهدفوا طائرة مسيرة. لا نعرف لمن تعود هذه الطائرة المسيرة. لا معلومات لدينا".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة