ظريف: تحركاتنا في الخليج تدعم القوانين البحرية الدولية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن تحركات إيران في الخليج عقب احتجاز ناقلة نفط بريطانية تدعم القوانين البحرية الدولية، مطالبا بريطانيا بالتوقف عن كونها "امتدادا للإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

وذكر ظريف، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت، "على العكس من القرصنة التي حدثت في جبل طارق، تحركاتنا في الخليج الفارسي تدعم القوانين البحرية الدولية".

وأضاف "كما قلت سابقا في نيويورك، إن إيران هي التي تدعم الأمن في الخليج الفارسي، ومضيق هرمز".

Unlike the piracy in the Strait of Gibraltar, our action in the Persian Gulf is to uphold int'l maritime rules.



As I said in NY, it is IRAN that guarantees the security of the Persian Gulf & the Strait of Hormuz.



UK must cease being an accessory to #EconomicTerrorism of the US. — Javad Zarif (@JZarif) July 20, 2019

​وتابع الوزير الإيراني "المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن كونها امتدادا للإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

وكان المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان بجنوب إيران، مراد الله عفيفي بور، أكد اليوم السبت، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري اقتادت ناقلة نفط بريطانية إلى ميناء بندر عباس بعد اصطدامها بقارب صيد أثناء سيرها في اتجاه عكسي بمضيق هرمز.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عفيفي بور قوله "ناقلة النفط البريطانية ستينا أمبرو اصطدمت بقارب صيد أثناء إبحارها بشكل معاكس في مضيق هرمز أمس الجمعة".

وتابع "وفقا للإجراءات المتبعة أبلغت القوات العسكرية بتوجيه سفينة بريطانية إلى ميناء بندر عباس لدراسة أبعاد الحادث من قبل الخبراء".

وأكد مدير موانئ هرمزكان "السفينة البريطانية وصلت الليلة الماضية إلى ميناء بندر عباس بتوجيه من القوة البحرية للحرس الثوري، وتم تسليمها إلى الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان، لدراسة ملابسات حادث الاصطدام".

وأضاف عفيفي بور أن الناقلة "تحمل العلم البريطاني ويتألف طاقمها من 23 شخصا، بينهم 18 هنديا، والخمسة الباقون يحملون جنسيات روسيا والفلبين وليتوانيا وآخرين"، موضحا "من حيث السلامة، يجب على الطاقم البقاء على متن السفينة".