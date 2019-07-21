بنما تبدأ سحب علم الناقلة رياح التي قطرت لإيران وتتهمها بارتكاب مخالفات

قالت هيئة الملاحة البحرية في بنما، يوم السبت، إنها بدأت عملية سحب تسجيل ناقلة نفط تدعى "رياح"، التي سُحبت إلى إيران بعد أن اختفت من خرائط تتبع السفن في مضيق هرمز يوم 14 يوليو الجاري.

يتبع...