حزب الرئيس الأوكراني يتصدر الانتخابات البرلمانية بنسبة 41.52 %

يتقدم حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة 2019 بنسبة 41.52 بالمئة بعد فرز 10.29 من الأصوات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية بعد فرز 10.29 من الأصوات، إن حزب "خادم الشعب" يحصل على 41.52 بالمئة، وحزب رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشنكو، ثانيا بنسبة 12.02 بالمئة. يعقبه حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو بنسبة 8.8 بالمئة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد وصلت إلى 49.84 بالمئة.

وحل حزب رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشنكو، ثانيا بنسبة 11.46، يعقبه حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو بنسبة 8.01، وذلك بعد فرز 0.03 بالمئة من الأصوات.

وانطلقت اليوم الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا والتي دعا إليها الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينيسكي بعد أن قام بإسقاط البرلمان الأوكراني الأخير قبل انتهاء ولايته.

واستطاع زيلينسكي الفوز بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية بعد منافسة قوية مع باروشينكو.

وقد وعد زيلينسكي بـ"ألّا يتساهل أبدًا مع ​الفساد​، حتّى مع حزبه "خادم الشعب".