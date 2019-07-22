طهران تنشر فيلما وثائقيا لتجنيد "جواسيس" إيرانيين في الإمارات

نشرت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، فيلما وثائقيا حول عملية "تفكيك خلية جواسيس دربتهم CIA، ويثبت تجنيد بعضهم في الإمارات".

وأشار الفيلم الوثائقي، الذي بثه التليفزيون الإيراني، إلى أن "ضباطا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أجروا لقاءات مع المواطنين الإيرانيين المتهمين بالتجسس في عدد من البلدان، بينها الإمارات وتايلاند وأفغانستان والنمسا".

ويوثق الفيلم، المعنون باسم "صيد الجواسيس"، عملية "تجنيد مواطن إيراني من قبل عميلة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دبي".

وتظهر لقطات من الفيلم إمرأة يعتقد أنها من الاستخبارات الأمريكية وهي تتحدث مع مواطن إيراني في فندق بدبي باللغة الفارسية، ولكن بلكنة تبدو أنها أمريكية.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، عن تفكيك شبكة من 17 جاسوسا قالت إنهم تلقوا تدريبات من CIA الأمريكية، مشيرة إلى أنه تم إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد منهم، فيما نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، صور الـ17 جاسوسا، مؤكدة أن مهمة هؤلاء كانت خلق الفوضى بالمجال الاقتصادي والنووية والسيبراني.