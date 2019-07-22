بومبيو: بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها

وذكر بومبيو، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن واشنطن "لا تريد حربا مع إيران".
وأعلنت الشركة البريطانية المشغلة للناقلة "ستينا أمبيرو" التي احتجزتها إيران أنها تقدمت بطلب رسمي لزيارة أفراد طاقم الناقلة والبالغ عددهم 23 وأنها تنتظر الرد.
ونقلت "رويترز" عن رئيس الشركة ومديرها التنفيذي إيريك هانيل تأكيده في بيان "أستطيع تأكيد أنه تم تقديم طلب رسمي للسلطات في ميناء بندر عباس للسماح بزيارة أفراد الطاقم البالغ عددهم 23".
وأضاف "تسلموا الطلب لكننا بانتظار الحصول على رد رسمي. وفي الوقت ذاته سنواصل التعاون والاتصال مع كل السلطات المعنية".
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