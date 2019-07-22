الدفاع البريطانية تكشف عجز الأسطول البريطاني عن حماية مصالح البلاد

قال نائب وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، إن البحرية البريطانية صغيرة جدا بحيث لا تضمن مصالح الدولة في جميع أنحاء العالم.

وأكد إلوود أن "التهديدات التي نواجهها تتغير، والعالم أصبح أكثر تعقيدا. إذا أردنا الاستمرار في لعب دور مهم على الساحة الدولية، نحتاج إلى زيادة التمويل لقواتنا المسلحة، والأسطول الملكي ليس في المرتبة الأخيرة، قواتنا البحرية أصغر من أن تحمي مصالحنا في العالم".

وأشار نائب وزير الدفاع البريطاني إلى أن الزيادة في الميزانية ستحتاج إلى أن يعمل عليها رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كما نقلت جريدة "التايمز".

واحتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية "استينا إمبيرو" الخميس الماضي، قالت إنها اصطدمت بقارب صيد.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، السبت الماضي، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق قبل نحو أسبوع".