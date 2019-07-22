ظريف عن وفاة أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كان داعما مخلصا للاتفاق النووي

أعلنت الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن وفاة أمانو عن عمر يناهز 73 عاما، اليوم الاثنين 22 يوليو/ تموز.

وقال ظريف، على "تويتر" "شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا نبأ وفاة أمانو، ونعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لمحبيه".

وأضاف "كان يوكيو أمانو، داعما مخلصا للاتفاق النووي مع إيران منذ البداية، ونتوقع أن يسير من يخلفه، على خطاه بشأن الاتفاق الإيراني".

وكان من المقرر أن يقدم أمانو، استقالته من منصبه، اليوم الاثنين.

ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009.

الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.

Saddened to hear of IAEA Chief Yukio Amano’s untimely demise. Our thoughts and prayers go out to his loved ones. R.I.P.



He was a stalwart supporter of the JCPOA from its inception, and we expect his successor to follow the same path. pic.twitter.com/XfPJjdr8EM — Javad Zarif (@JZarif) July 22, 2019

وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972.

وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.