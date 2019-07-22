تسريب لقاء سارة نتنياهو مع زوجة بيرتس يغضب نتنياهو

تسبب تسريب تفاصيل لقاء سارة نتنياهو مع ميشال بيرتس، زوجة الحاخام رافي بيرتس، في إغضاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قال موقع "عكا"، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر عن غضبه من عائلة الحاخام رافي بيرتس، رئيس اتحاد الأحزاب اليمينية.

وتم تسريب تفاصيل اللقاء الذي تم بين ميشال بيرتس، وسارة نتنياهو ، بحسب الموقع،

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه في أعقاب ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء إلغاء الاجتماع مع الحاخام رافي بيرتس بعد تسرب المعلومات لوسائل الإعلام.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت أنباء عن لقاء جمع سارة نتنياهو بزوجة رافي بيرتس، مشيرة إلى أن سارة نتنياهو توسلت إليها لإقناع زوجها بعدم التحالف مع حزب اليمين الجديد بقيادة إيليت شاكيد ونفتالي بينت.