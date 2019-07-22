قائد عسكري إيراني: قدراتنا العسكرية "لا يمكن توقعها"

ولفتت الوكالة إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني، زار صباح اليوم الاثنين مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، مشيرا إلى أنه التقى اللواء غلام علي رشيد ، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والمخاطر المحتملة وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية.
ولفتت وكالة "فارس" إلى أن اللواء رشيد، نوه إلى التهديدات المحتملة في المستقبل ومستوى جاهزية الجيش الإيراني للتعامل مع المواقف المحتملة، مشيرا إلى أن المواجهة الحاسمة والذكية ستمنع قبول خطر العدوان على الأراضي الإيرانية.
وأضاف "تكلفة مثل هذا العدوان ستكون أكثر بكثير من مكاسبه، وأبعاد القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية ستكون مباغتة وغير متوقعة بالنسبة للمعتدين".
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