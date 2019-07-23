الولايات المتحدة تستأنف المحادثات مع طالبان في الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكيةأ اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيزور كابول في الفترة من 22 يوليو / تموز إلى 1 أغسطس / آب، وكذلك الدوحة لاستئناف المحادثات مع طالبان.

وقالت الخارجية في بيان :" سيزور المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، أفغانستان وقطر في الفترة من 22 تموز /يوليو حتى الأول من آب/أغسطس في إطار الجهود الشاملة لدفع عملية السلام لإنهاء الصراع في أفغانستان."

وأشار البيان إلى ان خليل زاد سيجري في كابول مشاورات مع السلطات الأفغانية بشأن الخطوات المستقبلية لعملية السلام. على وجه الخصوص ، سيناقش الطرفان تشكيلة الوفد الرسمي لكابول الذي سيشارك في المفاوضات.

وأضاف البيان " اما في الدوحة سيستأنف خليل زاد المفاوضات مع طالبان ".