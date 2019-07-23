بالفيديو... اعتراض مقاتلتين كورية جنوبية لقاذفات روسية وصينية

نشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية مقطع فيديو على صفحتها في موقع "يوتيوب" يظهر اعتراض مقاتلتين من طراز "إف 16" تابعتين لكوريا الجنوبية قاذفات استراتيجية روسية وصينية.

وشهدت الدورية المشتركة مشاركة قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 95" تابعتين للجيش الروسي، واثنتين من القاذفات من طراز" Hun-6k" تابعتين للجيش الصيني، وقامت القاذفات بدورية مشتركة خطط لها في وقت مسبق فوق مياه بحر الصين وبحر الصين الشرقي.

هذا وكانت كوريا الجنوبية قد زعمت أن طائرات روسية قد اخترقت مجالها الجوي، في الوقت الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين تابعتين لكوريا الجنوبية من طراز "إف 16" قامتا بمناورات وشكلتا تهديدا لسلامة قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو 95" فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها كوريا الجنوبية منع الطائرات الروسية من التحليق فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.