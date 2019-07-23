إيفانكا ترامب تواجه عاصفة سخرية بسبب "رئيس وزراء كينغ ستون"

واجهت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، موجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خطأ في التهجأة خلال تهنئتها لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

استبدلت ابنة ترامب كلمة "المملكة المتحدة" باسم إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة في الكمبيوتر "كينغ ستون" نظرا لوجود تشابه في المقطع الأول بين الكلمتين في اللغة الإنجليزية.

Ivanka sends her congratulations to the Prime Minister of the United “Kingston” shortly after Trump praised the Prince of “Whales.” These people are so utterly incompetent and embarrassing even on the smallest stuff. pic.twitter.com/Q5c6v00YYv — Brian Klaas (@brianklaas) July 23, 2019 pic.twitter.com/sD4FlL9fqx — 𝗔𝗶𝗱𝗮𝗻 𝗢’𝗕𝗿𝗶𝗲𝗻 (@artimusfoul) July 23, 2019

وقبل نحو شهر من الآن وقع والد إيفانكا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطأ مشابه، خلال تهنئة الأمير تشارلز على "تويتر".

ودعا ترامب الأمير تشارلز بأمير "الحيتان" (أي Prince of Whales بدلا من Prince of Wales) بدلا من أمير ويلز، وتحدث في منشوره عن رحلته إلى بريطانيا والاجتماعات مع القادة الأوروبيين.

What can I say? It really is wonderful to live in Whales and work on BBC Radio Whales. #Trump #wales #PrinceOfWhales https://t.co/FSlBw4SIDX — Behnaz (@behnazakhgar) June 13, 2019

وفاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة.