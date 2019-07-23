ولايتي يتحدث عما قامت به إيران وشكل منعطفا في تاريخ نضال المسلمين

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات من قبيل احتجاز ناقلة النفط البريطانية وإسقاط الطائرة الأمريكية المعتدية، تمثل منعطفا في تاريخ نضال المسلمين.

وأشار علي أكبر ولايتي لدى استقباله صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إلى اللقاء أمس الاثنين بين قائد الثورة ووفد حماس، وقال "إن محادثاتكم يوم أمس مع سماحة القائد كانت استراتيجية وهامة، وتعد منعطفا في العلاقات بين إيران وفلسطين، واصفا العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الفلسطيني بأنها علاقات متجذرة وقلبية وعميقة، وتزداد قوة يوما بعد آخر".

وصرح "لا شك أنه لا سبيل إلا بتوحيد الكلمة والوحدة بين جميع المسلمين حول قضية إنقاذ فلسطين باعتبارها قضية محورية وأساسية، ومن الضروري الاهتمام بهذه الوحدة أكثر مما مضى"، كما نقلت وكالة "فارس".

وأكد أن زيارة هذا الوفد تأتي في فترة وبرهة هامة، من حيث المواضيع المرتبطة بما يسمى " صفقة القرن "، الصفقة التي فشلت قبل أن تنطلق.

وأشار ولايتي إلى ضرورة انتهاج المقاومة في مواجهة جبهة أعداء العالم الإسلامي والمسلمين، مصرحا "أن السبيل الوحيد لمواجهة أطماع الأعداء هو المقاومة... ولقد واجهت القضية الفلسطينية على مر التاريخ العديد من حالات التذبذب، ولكن هذه القضية لم تطفأ جذوتها في ظل المقاومة، وستستمر نجاحات الشعب الفلسطيني ببركة إحياء القيم الإسلامية والتي تعتبر حماس تجسيدا لهذه القيم".

وتابع "إن نشاطات دول وفصائل جبهة المقاومة وإجراءاتها بما فيها، حزب الله اللبناني، وأنصار الله في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، والجمهورية الإسلامية الايرانية، وحركة حماس في فلسطين، الهادفة إلى إحياء القيم الإسلامية، أدت الى أن تكون الدول الإسلامية وجبهة المقاومة اليوم أقوى من السابق، ونشهد أمثلة ذلك في احتجاز ناقلة النفط البريطانية أو إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة التي انتهكت الأجواء الإيرانية، الامر الذي يمثل منعطفا في تاريخ نضال المسلمين.

وأردف أن "الاحداث الأخيرة كانت تجسيدا لعزم الإيرانيين وجبهة المقاومة على الصمود في مواجهة غطرسة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن على يقين بأن الدول المسلمة الأخرى قلوبها أيضا مع الشعب الفلسطيني، وأن إيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني".

من جانبه، أعرب صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، عن ارتياحه لتجديد لقائه مع علي أكبر ولايتي، مشيدا بمواقفه تجاه فلسطين منذ انطلاقة الثورة الإسلامية في إيران.