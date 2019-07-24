وزير الدفاع الإيراني: لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة لنا

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن حاتمي القول "لقد نشرنا صورة للطائرة الأمريكية بدون طيار التي اسقطناها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، الخميس الماضي، أن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.
وقال ترامب "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور".
وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.
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