وزير الدفاع الإيراني: لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة لنا

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم إسقاط أي طائرة بدون طيار إيرانية، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه اتخذ إجراء ضد طائرتين إيرانيين في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن حاتمي القول "لقد نشرنا صورة للطائرة الأمريكية بدون طيار التي اسقطناها".

وأضاف "إذا ادعى أي شخص أنهم أسقطوا طائرة مسيرة لنا، فليظهر ذلك"، مؤكد أنه لم يتم إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، الخميس الماضي، أن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

وقال ترامب "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور".

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.