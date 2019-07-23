جنرال أمريكي: أسقطنا أكثر من طائرة إيرانية الأسبوع الماضي

قال الجنرال الأمريكي، كينيث ماكنزي، إن الولايات المتحدة تمكنت من إسقاط أكثر من طائرة إيرانية بدون طيار الأسبوع الماضي.

وأشار القائد في القيادة المركزية الأمريكية، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة عندها يقين من إسقاطها أكثر من طائرة إيرانية واحدة الأسبوع لماضي.

وجاءت تصريحات الجنرال الأمريكي في مقابلة أجريت معه على متن المدمرة "يو إس إس بوكسر"، التي يعتقد أنها أسقطت الطائرات الإيرانية من دون طيار.

وقال ماكنزي: "نعتقد أننا أسقطنا طائرتين بدون طيار الأسبوع الماضي، وليس فقط تلك التي تم الإبلاغ عنها".

وتابع "المضادات نجحت في إسقاط طارتين بدون طيار أو أكثر".

ومضى "تم ذلك في صورة تكتيكية معقدة، لكن نعتقد أن الطائرتين بدون طيار أسقطتا بنجاح، ربما كان هناك طائرات أخرى".

واستطرد

"نحن واثقون من عملياتنا وإسقاطنا الطائرات بدون طيار، كما تم استخدام إشارات أو نبضات إلكترونية لتعطيل التحكم في الطائرات الإيرانية".

وأوضح

"حتى عندما اختفت الطائرات الإيرانية عن الرادرات الأمريكية، كان لدينا الرؤية البصرية وهي ما مكنتنا من إسقاط الطائرة الإيرانية الثانية، التي سقطت على الفور في الماء".

وكان التلفزيون الإيراني، قد بث لقطات حية لما يؤكد، وفقا له، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسقط طائرة مسيرة إيرانية.

نشرت قناة "برس تي في" الإيرانية مقطع فيديو حي، لما صورته الطائرة الإيرانية المسيرة، التي تؤكد أنها عادت سليمة إلى القواعد الإيرانية.

أشارت القناة الإيرانية إلى أن "الصور تدحض التصريحات الأمريكية، حول إسقاط الطائرة".

وقال التلفزيون الإيراني إن تلك الصور أرسلها الحرس الثوري الإيراني، وتظهر طائرة إيرانية المسيرة وهي تحلق فوق مضيق هرمز، خلال عمليات مراقبة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

وكان مسؤول أمريكي، قد قال في تصريحات لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة تمتلك "أدلة واضحة" على إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة.

رفض مسؤول أمريكي كبير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، ما وصفه بإنكار إيران، تدمير إحدى طائراتها المسيرة مساء أمس.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستدمر أية طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها أيضا "دليل واضح" على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

ونفى أكثر من مسؤول إيراني إسقاط الولايات المتحدة لطائرة مسيرة فوق منطقة الخليج.

وقال سليماني على "تويتر" إن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى، السبب الرئيسي لهزيمة أمريكا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، مساء أمس الخميس، بأن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

وقال ترامب "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور".

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.