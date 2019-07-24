روحاني يتحدث عن "دور للسعودية وإسرائيل" في انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

نقلت وكالة "تسنيم" عن روحاني قوله بأن المتطرفين داخل أمريكا كان لهم تأثير كبير في هذا الشأن.
وعن الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، قال روحاني "الاتفاق النووي يشكل حرارة ثقيلة على قلوب الصهاينة والدول الرجعية في المنطقة"؛ مضيفا "بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي صبرنا عاما كاملا، وكان صبرنا استراتيجيا وتاريخيا، لكننا على مدى هذا العام قمنا بتصدير النفط بالقدر الذي نحتاج إليه".
وهدد روحاني، بأنه إذا لم تصل المفاوضات مع باقي الموقعين على الاتفاق النووي لنتيجة فستتخذ إيران خطوة ثالثة نحو تقليص التزاماتها في نهاية فترة الستين يوما.
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