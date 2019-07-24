روحاني يتحدث عن "دور للسعودية وإسرائيل" في انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بأن "السعودية ورئيس وزراء الكيان الصهيوني أعلنوا مؤخرا أنهم لعبوا دورا في انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي".

نقلت وكالة "تسنيم" عن روحاني قوله بأن المتطرفين داخل أمريكا كان لهم تأثير كبير في هذا الشأن.

في السياق ذاته، أكد روحاني، أن طهران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الخلاف حول البرنامج النووي الخاص بإيران، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني الاستسلام للضغوط الأمريكية في ذلك الصدد.

وعن الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، قال روحاني "الاتفاق النووي يشكل حرارة ثقيلة على قلوب الصهاينة والدول الرجعية في المنطقة"؛ مضيفا "بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي صبرنا عاما كاملا، وكان صبرنا استراتيجيا وتاريخيا، لكننا على مدى هذا العام قمنا بتصدير النفط بالقدر الذي نحتاج إليه".

وهدد روحاني، بأنه إذا لم تصل المفاوضات مع باقي الموقعين على الاتفاق النووي لنتيجة فستتخذ إيران خطوة ثالثة نحو تقليص التزاماتها في نهاية فترة الستين يوما.