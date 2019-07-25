سقوط مقاتلة من طراز "ميغ-29" في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الاذربيجانية اختفت خلال رحلة تدريبية من على شاشات الرادار، وعلى الأرجح سقطت في بحر قزوين.

وصرحت الوزارة: أن الطائرة من طراز "ميغ-29"، التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني التي كانت تقوم برحلة تدريبية اختفت فجأة من الرادار يوم 24 يوليو/تموز حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وحسب البيانات الأولية، تحطمت الطائرة وسقطت في بحر قزوين.

وشددت الوزارة، أنه يتم الآن اتخاذ تدابير عاجلة للبحث عن الطيار وإنقاذه.

وخرجت طائرة "ميغ-29" إلى حيز الوجود في القرن الماضي، وكانت تعتبر من أفضل المقاتلات السوفيتية.

وتظل هذه الطائرة في الخدمة في الجيش الروسي. ويُتوقع أن تعيش عمرا طويلا بعد تعديلها وتطويرها.

وزودت "ميغ-29" المعدلة بإلكترونيات الطيران الرقمية، وانضمت إلى أسلحتها صواريخ مضادة للسفن. كما أنها حصلت على هوائي جديد لاكتشاف الأهداف الأرضية. وارتفع مداها من 1500 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر.

وتقدر طائرات "ميغ-29إس إم تي" و"ميغ-29إم" على تحقيق مهام كثيرة، وتستطيع التغلب على الطائرات المعادية في المعركة القريبة.