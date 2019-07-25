وزير الخارجية الأمريكي مستعد للسفر إلى إيران وعقد محادثات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

"Thou shalt not create wealth for the Ayatollah," Mike Pompeo says of U.S. sanctions of Iran.



Sanctions will be "thoroughly" enforced against anyone who violates them, the Secretary of State tells @BloombergTV https://t.co/NkHBC1tD5x pic.twitter.com/1EukHEagxD — Bloomberg (@business) July 25, 2019

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وقال ومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.