ترامب يهدد شركة "أبل"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على حاسوبها الشهير "ماك برو"، في حال قامت بنقل تصنيعه من الولايات المتحدة إلى الصين.

طالب الرئيس الأمريكي في تغريدة له على "تويتر"، أن تستمر "أبل" في تصنيعها لحاسوب "ماك برو" في الولايات المتحدة، إذا كانت لا ترغب في أن يتم فرض تعريفة جمركية عليها بنسبة 25٪، على الإلكترونيات المصنوعة في الصين.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

وجاء تهديد ترامب لـ"أبل"، كرفض منه لمحاولات عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، حماية منتجاتها من الضرائب المفروضة على البضائع المصنوعة في الصين، كجزء من الحرب التجارية لإدارة ترامب مع أكثر دول العالم كثافة في عدد السكان.

وبدا المستثمرون غير راضين عن خلاف ترامب مع واحدة من أكبر وأقوى الشركات في العالم، إذ ارتفع سهم شركة "أبل" من 1.22 دولار إلى 208.24 دولار في تعاملات اليوم الجمعة.

A Filmmakers Perspective On The New Mac Pro https://t.co/I0k3iIl6F7 pic.twitter.com/9iWiUUiFsP — Kurisu Yamato (@Kurisu_Yamato) July 24, 2019

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أرسلت شركة "أبل" مؤخرا خطابا إلى إدارة دونالد ترامب، تحذر فيه من أن الاقتصاد الأمريكي وقدرته على المنافسة سيتعرضان للضرر، في حال فرضت الحكومة الأمريكية، التعريفة الجمركية على منتجاتها.

وتقوم شركة "أبل"، ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بتجميع حاسوب "ماك برو" في أوستن بولاية تكساس منذ عام 2013، ولكن أفاد تقرير في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن شركة "أبل" تخطط لتحويل إنتاجه إلى مصنع بالقرب من شنغهاي.

وذكر التقرير أن "أبل" اتخذت تلك الخطوة، لأنها تواجه مشكلة في إيجاد ما يكفي من العمالة الماهرة لتجميع الكمبيوتر في تكساس الأمريكية.

La keynote Apple n'aura pas lieu au Moscone Center, ms au Flint Center à Cuppertino. http://t.co/WUa6MzBM6e pic.twitter.com/GCdrk5db4P — iPhon.fr (@iPhonfr) August 28, 2014

ولم ترد شركة "أبل" حتى الآن على تهديد دونالد ترامب لها، اليوم الجمعة، ولكنها ذكرت من قبل أن حاسوب "ماك برو" سيستمر تصميمه في كاليفورنيا، فيما لم تذكر مكان تجميعه في المستقبل.

واستحوذت أجهزة كمبيوتر "ماك" من إنتاج شركة "أبل" على 6٪ فقط من سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، متخلفة عن حواسيب "لينوفو" الصينية، بالإضافة إلى حواسيب "إتش بي" و"ديل" في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات شركة الأبحاث "غارتنر".