برلماني إيراني: السعودية عليها التخلص من تنفيذ السياسات الأمريكية

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، اليوم السبت، إن الاستراتيجية العقلانية للدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التعامل مع بعضها البعض.

وذكر كمال دهقاني أن هدف إيران يتمثل في تخفيف التوتر وإحلال الأمن بمساعدة القوى الفعالة في المنطقة، وفي هذا المسار "على السعودية التخلي عن تنفيذ السياسات الأمريكية واتخاذ القرار بشكل مستقل".

ونقلت وكالة "إسنا" عن دهقاني القول، عن تحركات بعض دول المنطقة مثل السعودية للتعاطي الدبلوماسي مع إيران، إنه "واحد من أهم استراتيجيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تحسين العلاقات مع دول الجوار".

وتابع "شهدنا على مدار الأعوام الماضية أن الولايات المتحدة تستغل بعض الدول المجاورة لتنفيذ سياساتها ضد إيران، وللأسف هذه الدول تنفذ سياسات أمريكا بما يتمثل في الحرب اليمنية ومواجهة الحكومة السورية الشرعية وزعزعة أمن العراق وهذه هي الاستراتيجية الأمريكية والصهيونية ومن الأسف لعبت بعض الدول الإقليمية أيضا في ملعبهم".

وذكر دهقاني أن بلاده قد "صرحت مرارا وتكرارا أن الأمريكيين لديهم نوايا سيئة في المنطقة، كما أن الولايات المتحدة تحلب هذه الدول وترسل لهم فاتورة لدفع تكاليفها. وأن هذه الدول ومن خلال تصرفاتها، ازادت من فجوة بين الحكومة والشعب في بعض الدول العربية يوما بعد الآخر، وهو ما يمكن رؤيته بين الدول العربية والإسلامية أيضا".

وتابع "هدف إيران هو تقليل التوتر وإرساء الأمن بمساعدة القوات الفعالة في المنطقة"، مضيفا أنه "يجب على السعودية أن تتخلص من تنفيذ السياسات الأمريكية وأن تقرر بشكل مستقل. وأن لا تحاول توفير المصالح الأمريكية والإسرائيلية وتركز على مصالح نفسها. وأن تسير من خلال التعامل مع دول المنطقة، وخاصة قوة مثل إيران نحو تأمين المنطقة".