تعطل كمبيوتر يتسبب بسقوط صاروخ ياباني في البحر

سقط صاروخ "مومو-4"، التجاري في البحر بعد وقت قصير من إطلاقه في اليابان بسبب تعطل جهاز الكمبيوتر على متنه.

وفقا للشركة، فإنه بسبب العطل توقف المحرك تلقائيا في وقت مبكر.

ونقلت شركة المشروع والمالكة للصاروخ، "انترستيلار تكنولوجيز"، في بث مباشر على شبكة الإنترنت وعلى موقع "تويتر": "بسبب اكتشاف وجود عطل في الكمبيوتر الموجود على متن الصاروخ، قام المحرك بالتوقف تلقائيا بخلاف ما جرى التخطيط له مسبقا وسقط الصاروخ في البحر بشكل آمن".

ويعتبر "مومو-4" من فئة الصواريخ صغيرة الحجم طوله 10 أمتار وقطره 50 سم. تم إطلاق سلفه "مومو-3"، في أيار/مايو. كانت هناك محاولتان سابقتان لم تتكللا بالنجاح. وصل "مومو-3" بسلام إلى مداره المحدد مسبقا بـ 100 كيلومتر. تتوقع شركة "انترستيلار تكنولوجيز"، تكرار نجاحها وبالتالي الاقتراب من هدف إجراء عمليات الإطلاق التجارية. بالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 2023، تعتزم الشركة إطلاق صاروخ يحمل على متنه قمرا صناعيا.

يذكر أنه كان من المقرر أصلا إطلاق "مومو-4" في 20 تموز/يوليو، ولكن تم إلغاء إطلاقه لأسباب فنية.