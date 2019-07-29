موسوي: إيران تشرف على أمن مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الإثنين أن إيران هي التي تقوم بالإشراف على أمن مضيق هرمز في المنطقة.

وقال موسوي في مؤتمره الصحفي اليوم "أمن مضيق هرمز إيران تشرف عليه".

وتابع قائلا "موضوع ناقلات النفط من قبل الجمهورية الإسلامية طرح خلال المباحثات مع وزير الشؤون الخارجية العماني، ونحن نعتبر احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق مخالفة للقانون الدولي".

وأكد موسوي أن وزير الشؤون الخارجية العماني لم يأت إلى إيران للوساطة بين طهران ولندن.

وأضاف موسوي "جذور زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج تعود للقوات التي جاءت إلى هذه المنطقة من على بُعد آلاف الكيلومترات وسبب التوتر في المنطقة هو التدخلات الأجنبية".

ولفت موسوي "المصالح المشتركة لدول الجوار تملي علينا جميعا وضع الخلافات جانبا"، مؤكدا "إيران تراقب خطوات خفض التوتر في اليمن وهي تساعد عليها".