بومبيو: الولايات المتحدة تتكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وأسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب".
وقالت الحكومة الإيرانية، أمس الأحد، إن قرار دول أوروبية بإرسال أسطول عسكري لمضيق هرمز "إجراء مستفز" ويزيد من حدة التوتر.
وتشهد منطقة مضيق هرمز توترا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعد هجمات تعرضت لها ناقلات نفط، علاوة على احتجاز إيران للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو"، بزعم اصطدامها بقارب صيد، في 18 يوليو/ تموز الجاري.
ويتصاعد التوتر كذلك بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
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