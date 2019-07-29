بومبيو: الولايات المتحدة تتكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم العمل مع الشركاء لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وغيرها من المضيق في الخليج .

قال بومبيو في لقاء حواري مع مؤسسة النادي الاقتصادي لواشنطن "سنسعى جاهدين لضمان سلامة الملاحة وإبقاء الطريق مفتوحا في مضيق هرمز وبمشاركة دول من جميع أنحاء العالم".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وأسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب".

وقالت الحكومة الإيرانية، أمس الأحد، إن قرار دول أوروبية بإرسال أسطول عسكري لمضيق هرمز "إجراء مستفز" ويزيد من حدة التوتر.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعد هجمات تعرضت لها ناقلات نفط، علاوة على احتجاز إيران للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو"، بزعم اصطدامها بقارب صيد، في 18 يوليو/ تموز الجاري.

ويتصاعد التوتر كذلك بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.