لاريجاني يدعو لرؤية مشتركة تتصدى للعداء الأمريكي لإيران والصين

دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، إلى اعتماد رؤية استراتيجية مشتركة بين طهران وبكين لمواجهة العداء الأمريكي لبلاده وللصين.

وقال لاريجاني، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء برئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو الذي يزور طهران حاليا: "العداء الأمريكي تجاه إيران والصين ليس تكتيكيا، بل استراتيجي وعميق ويجب اعتماد تفكير استراتيجي ضده"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وأضاف "المشاورات الإيرانية الصينية ودعم بعض الدول الصديقة ستمكننا من مواجهة العداء الأمريكي وإحباط تداعياته"، موضحا أن نجاح هذا البرنامج مشروط بتنفيذ الخطوات المتفق عليها.

كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أنه لمس، خلال زيارته الأخيرة للصين، حرصا على تطوير علاقات التعاون الثنائي، و"أن الرئيس شي جين بينغ أكد على تطوير خطة طويلة الأمد لمدة 25 للعلاقات بين البلدين".

واستطرد قائلا "إيران من جانبها أعدت خطة مدتها 25 عاما، وعلينا أن نتفاوض مع الجانب الصيني لتحويل هذه الخطة إلى وثيقة استراتيجية مشتركة".

من جانبه، أكد رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، دعم بلاده لجهود إيران للحفاظ على الاتفاق النووي، وحرصها على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مستمر.

وأضاف: "بلدانا يواجهان في الوقت الحالي ضغوطا وبلطجة أمريكية وأن أحد أهداف هذه الزيارة (زيارته إلى إيران) هو التنسيق بين البلدين لمواجهة الإجراءات الأحادية والهيمنة الأمريكية".