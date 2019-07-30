لاريجاني يدعو لرؤية مشتركة تتصدى للعداء الأمريكي لإيران والصين

وقال لاريجاني، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء برئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو الذي يزور طهران حاليا: "العداء الأمريكي تجاه إيران والصين ليس تكتيكيا، بل استراتيجي وعميق ويجب اعتماد تفكير استراتيجي ضده"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أنه لمس، خلال زيارته الأخيرة للصين، حرصا على تطوير علاقات التعاون الثنائي، و"أن الرئيس شي جين بينغ أكد على تطوير خطة طويلة الأمد لمدة 25 للعلاقات بين البلدين".
واستطرد قائلا "إيران من جانبها أعدت خطة مدتها 25 عاما، وعلينا أن نتفاوض مع الجانب الصيني لتحويل هذه الخطة إلى وثيقة استراتيجية مشتركة".
من جانبه، أكد رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، دعم بلاده لجهود إيران للحفاظ على الاتفاق النووي، وحرصها على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مستمر.
وأضاف: "بلدانا يواجهان في الوقت الحالي ضغوطا وبلطجة أمريكية وأن أحد أهداف هذه الزيارة (زيارته إلى إيران) هو التنسيق بين البلدين لمواجهة الإجراءات الأحادية والهيمنة الأمريكية".
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