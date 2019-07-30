وفاتها أنقذت حياة أربعة أشخاص

تبرعت امرأة في مدينة دارتفورد البريطانية بأعضائها بعد وفاتها وأنقذت حياة أربعة مرضى.

فوفقا لموقع "كينت أونلاين" عانت كريستال إميلي آن، البالغة من العمر 32 عامًا، من مرض السكري واحتاجت إلى زراعة كلية وبنكرياس.

وفي 12 تموز/ يوليو الجاري، تدهورت صحة المرأة بشكل حاد وتوفيت بعد يومين.

وبحسب الموقع تم زرع كبدها لطفلين مريضين، وقلبها ورئتيها لرجلين كانا يعانيان من أمراض في القلب.

وفي عام 2018، تبرع طفل يبلغ من العمر ست سنوات من مدينة لينكولن البريطانية بأعضائه بعد وفاته لإنقاذ حياة الآخرين.

واتخذ الصبي الصغير ذلك القرار بعد مشاهدته برنامجًا يتعلق بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.