تركيا تضبط 795 ألف مهاجر غير نظامي في 3 سنوات

أعلنت السلطات التركية عن ضبط 795 ألف مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى الخارج، منذ عام 2016 وحتى الآن.

قالت مصادر أمنية، مطلعة على عمليات السلطات التركية بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، إن القوات ضبطت 795 آلفا و875 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم التسلل إلى خارج البلاد بصورة غير قانونية منذ 2016 وحتى يوليو/تموز الجاري.

وتقوم السلطات التركية بضبط المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من أراضيها، عملاً باتّفاق "إعادة القبول" المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" فالسلطات الأمنية أوقفت 18 ألف شخص ينظمون رحلات هجرة غير نظامية خلال الفترة المذكورة، صدرت بحق 4 آلاف و542 شخصا منهم قرارات بالحبس.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن 28 مهاجرا غرقوا في البحر خلال العام الجاري، و93 العام الماضي، و56 في 2017، و192 في 2016.

ولفت تقرير "الأناضول" إلى أن السلطات التركية قامت بالقبض على 343 عضوا في منظمة "غولن" التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، و249 عضوا في "بي كا كا"، و13 إرهابيا ينتمون لمنظمات إرهابية يسارية، خلال عمليات مكافحة الهجرة في الفترة المذكورة.