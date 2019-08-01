بعد 14 عاما.. هولندا تبدأ تنفيذ قانون حظر النقاب

تنضم هولندا إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى في تنفيذ القانون، الذي أثار جدلا لمدة 14 عاما، حيث يعتبر البعض النقاب رمزا لقمع النساء، في حين يرى البعض الآخر الحظر انتهاكا للحرية الدينية.

ويحظر القانون الجديد ارتداء الملابس "التي تغطي الوجه" في العديد من الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات والمباني العامة ووسائل النقل العام، ابتداء من اليوم الخميس، بحسب وكالة "داتش نيوز".

وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو (167 دولار).

من الجدير بالذكر، أن الحظر يشمل أغطية الوجه الأخرى مثل الأقنعة التي تغطي كامل الوجه أو الخوذات.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وسارت عدة دول أخرى على خطواتها بعد ذلك.

وفي هولندا، هناك حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.