أمريكا تحدد حظوظ أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو

وصرحت رايس في مقابلة مع صحيفة "نوفوي فريميا"، أن قبول عضوية أوكرانيا في الناتو في الوقت الحالي غير ممكن بسبب صعوبات التوصل إلى توافق في الآراء.

وأضافت، "ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تقترب من الناتو حتى دون التوصل لاتفاق رسمي".

فوفقا لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ينبغي على كييف أن تسعى جاهدة ليس للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي رسميًا، بل للمشاركة في عدد كبير من أحداث الناتو، على سبيل المثال، استخدام مزايا مركز الأمن السيبراني للناتو، وقالت "سيكون هذا خيارًا جيدًا لأوكرانيا".

وأشارت رايس، أن واشنطن داعمة للغاية ومتعاطفة مع أوكرانيا، وقالت "إذا أردنا أن نقاوم العزم الروسي والعدوانية، فإن أوكرانيا، التي تعمل بشكل جيد وصديقة للولايات المتحدة، ستكون جزءًا كبيرًا جدًا من هذا".

هذا ووقع رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو في فبراير/ شباط من هذا العام على تعديلات في دستور البلاد، مما يؤكد مسار البلاد نحو الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، أما في يناير/ كانون الثاني، اعترف وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين، بأن أوكرانيا في المستقبل القريب لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، وعلى حد تعبيره، هذه خطة متوسطة الأجل.

في هذا الصدد، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، إنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج أوكرانيا إلى تحقيق عدد من المعايير التي ستستغرق الكثير من الوقت لتنفيذها، كما يعتقد الخبراء أن كييف لن تكون قادرة على المطالبة بعضوية حلف شمال الأطلسي في السنوات العشرين المقبلة.