الشرطة الألمانية تغلق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بسبب مهمة للشرطة.

ووفقا لهيئة الإذاعة الألمانية "DW"، أوضحت الشرطة أن لصوصا حاولوا الاستيلاء بشكل غير مشروع على خزائن في بنك بالمحطة، ما تسبب في إصدار الإنذار.

وأضافت الشرطة أنه "تم إلقاء القبض على المشتبه بهم، موضحة أنه كان هناك إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء محاولة الجناة في الهروب".

ومنذ قليل، أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية، إنهاء إغلاق محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت غربي البلاد على خلفية وجود مهمة شرطية هناك، وذلك بحسب بما أوضحته الشركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

BEENDET #FrankfurtHbf

Die Sperrung des Hauptbahnhofs Frankfurt wurde aufgehoben, der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es kann noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen, bis wir alles sortiert haben. https://t.co/4tBcJOx5yG — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 2, 2019

يُذكر أن محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت شهدت قبل أيام قليلة جريمة دفع يُشتبه في ارتكابها مواطن إريتري، يعيش في سويسرا منذ عام 2006، وقدم إلى فرانكفورت قبل أيام قليلة من الواقعة.

وكان المشتبه به دفع الأم وابنها 8 أعوام أمام قطار متحرك في محطة القطارات. وتمكنت الأم من النجاة، بينما لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار. كما تمكنت امرأة أخرى 78 عاما من النجاة من محاولة الدفع.

وبحسب الشرطة، فإن المشتبه به خضع لعلاج نفسي خلال هذا العام.

وألقت السلطات الألمانية القبض على الإريتري، وتحقق معه حاليا بتهمة القتل والشروع في القتل في حالتين.