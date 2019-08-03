إيران تهدد أوروبا مجددا باتخاذ "الخطوة الثالثة"

وقال ظريف: "أعلنا إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل، فسوف ننفذه نحن أيضا بشكل ناقص، وبالطبع كانت جميع إجراءاتنا في إطار الاتفاق النووي".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية، ومن حق الجمهورية الإسلامية أن تقرر ما إذا كانت ستنفذه أم لا".
وفي إشارة إلى مطالب بعض الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بإلغاء الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص الالتزامات، قال إن "هذا الأمر متروك للجمهورية الإسلامية لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة وإذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فسوف تتخذ خطوات إضافية".
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