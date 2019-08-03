صحيفة أمريكية: ظريف يتلقى "دعوة مفاجئة" من ترامب

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وإيرانية ودبلوماسية قولها إن "هذه الدعوة تسلمها ظريف من السيناتور الجمهوري راند بول الذي التقى عميد الدبلوماسية الإيرانية في مقر سفير طهران بنيويورك في 15 يوليو/تموز الماضي.

وذكرت الصحيفة، أن "بول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عمل على هذه المبادرة لبضعة أسابيع بموافقة ترامب وبالتشاور مع البيت الأبيض والخارجية الأمريكية".

وأكدت الصحيفة، أن "اللقاء الأول بين ظريف وبول تركز في البداية على برنامج إيران النووي والتوتر في الخليج، حيث أوكلت إلى السيناتور مهمة إقامة قناة اتصال دبلوماسية مباشرة على أعلى مستوى بين واشنطن وطهران".

من جانبه، طرح ظريف، خلال اللقاء الذي استغرق نحو ساعة، أفكارا لإنهاء الخلاف بشأن برنامج طهران النووي، بينها تبني مجلس الشورى قانونا يثبت فتوى للمرشد الأعلى علي خامنئي تحظر إنتاج أو استخدام السلاح النووي، وانضمام طهران إلى البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطمين دول العالم بشأن نوايا إيران في المجال النووي".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسب الصحيفة، إنه "إذا كان ترامب يريد أكثر، فعليه تقديم أكثر في المقابل".

من جانبه، اقترح بول على ظريف إطلاع ترامب شخصيا على هذه المواقف في المكتب البيضاوي في غضون أسبوع، حسب الصحيفة.

ولم تكشف "نيويوركر" رد ظريف على هذه المبادرة، فيما قالت أن البيت الأبيض رفض التعليق على الموضوع.

وكان ترامب قد أبدى مرارا رغبته في إطلاق حوار مباشر مع القيادة الإيرانية، لكن طهران تستبعد هذه الإمكانية ما لم ترفع واشنطن عقوباتها عن الجمهورية الإسلامية.