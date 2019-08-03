أمريكا تريد نشر صواريخ جديدة في آسيا سريعا لمواجهة صعود الصين

وذكر إسبير، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في نشر صواريخ تقليدية متوسطة المدى جديدة في آسيا الآن بعد أن أصبحت واشنطن غير ملزمة بمعاهدة الصواريخ، "نعم أود ذلك"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا.
في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيه إن بلاده تخلت رسميا عن معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا، متهمة موسكو بانتهاكها المتعمد للاتفاقية.
وقال بومبيو، في زيارة لبانكوك لحضور قمة إقليمية، "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضاف الوزير الأمريكي "روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن انتهاء المعاهدة".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة قد توقف العمل وفقها اليوم بمبادرة من واشنطن نفسها.
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